Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 12:50
 

"Бавария" намерена подписать новую звезду АПЛ и сборной Англии

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" намерена подписать новую звезду АПЛ и сборной Англии

"Бавария" намерена включиться в борьбу за полузащитника "Астон Виллы" Моргана Роджерса, на которого также претендуют "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Поделиться

По информации Daily Mirror, мюнхенцы высоко оценивают игру 23-летнего хавбека и рассматривают его как потенциальное усиление состава. При этом "Астон Вилла" не намерена легко расставаться с одним из своих ключевых игроков и рассчитывает выручить за него не менее 80 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро). Отмечается, что возможная продажа Роджерса могла бы помочь клубу из Бирмингема стабилизировать финансовую ситуацию.


В текущем сезоне Роджерс провёл 45 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 20:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 44 человек

Реклама

Живи спортом!