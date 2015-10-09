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"Арсеналу" подсказали, как заполучить Альвареса и не тратить 120 миллионов

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"Арсеналу" подсказали, как заполучить Альвареса и не тратить 120 миллионов ©Depositphotos.com/Musiu0

Бывший английский нападающий Алан Смит призвал лондонский "Арсенал" вновь попытаться заполучить форварда "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса, сообщают Vesti.kz.

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Бывший английский нападающий Алан Смит призвал лондонский "Арсенал" вновь попытаться заполучить форварда "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса, сообщают Vesti.kz.

"Канониры" проявляли интерес к аргентинцу минувшим летом, однако договориться о трансфере не удалось. Смит считает, что лондонцы могли бы использовать в качестве разменной монеты Мартина Субименди, который, в свою очередь, привлекает внимание мадридского "Атлетико".

"Субименди, возможно, начнёт нервничать из-за потери места в стартовом составе, так что можно использовать его как часть сделки по Альваресу. Очевидно, если удастся провернуть такой обмен, "Арсеналу" не придётся доплачивать больше 100 миллионов фунтов (120 миллионов евро). Такое решение может стать отличным выходом для всех сторон", – приводит DailyAFC слова экс-форварда сборной Англии.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Субименди оценивается в 65 миллионов евро, тогда как цена Альвареса достигает 110 миллионов евро.

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