"Арсеналу" подсказали, как заполучить Альвареса и не тратить 120 миллионов

Бывший английский нападающий Алан Смит призвал лондонский "Арсенал" вновь попытаться заполучить форварда "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса, сообщают Vesti.kz.
"Канониры" проявляли интерес к аргентинцу минувшим летом, однако договориться о трансфере не удалось. Смит считает, что лондонцы могли бы использовать в качестве разменной монеты Мартина Субименди, который, в свою очередь, привлекает внимание мадридского "Атлетико".
"Субименди, возможно, начнёт нервничать из-за потери места в стартовом составе, так что можно использовать его как часть сделки по Альваресу. Очевидно, если удастся провернуть такой обмен, "Арсеналу" не придётся доплачивать больше 100 миллионов фунтов (120 миллионов евро). Такое решение может стать отличным выходом для всех сторон", – приводит DailyAFC слова экс-форварда сборной Англии.
🗣️ Alan Smith urges Arsenal to use Zubimendi as makeweight in Alvarez deal: “Obviously he played a big part last season, but having been an ever present, he might be getting a bit restless not to be getting starts, just to be coming off the bench for a few minutes." ⏰ "So that might be something that can be part of a bargaining chip for Arsenal. If you could do a part swap, then obviously you're not shelling out over 100 million pounds on Alvarez, because I'm sure Atletico would want something well in excess of that. So that might be a way forward.” 🤔 https://t.co/ktcWBq2SJU— DailyAFC (@DailyAFC) November 11, 2026
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Субименди оценивается в 65 миллионов евро, тогда как цена Альвареса достигает 110 миллионов евро.
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