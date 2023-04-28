В "Арсенале" оценили шансы на чемпионство после разгрома от "Манчестер Сити"

"Арсенал" еще не потерял шансы на победу в английской премьер-лиге. Такое мнение выдвинул нападающий лондонского клуба Габриэл Жезус.

В 33-м туре АПЛ его команда в гостях разгромно проиграла прямому конкуренту "Манчестер Сити" со счетом 1:4.

"Тяжело, но очевидно, что еще ничего не потеряно. Мы знаем, что в премьер-лиге до конца сезона может случиться все что угодно. Мы знаем, у "Сити" в запасе еще две игры. Мы должны сосредоточиться на себе.

Мы дошли досюда, играя хорошо, прилагая усилия, забивая голы. Теперь же для нас каждая игра как финал. К сожалению, несколько матчей сложились не так, как хотелось, но еще ничего не потеряно", - цитирует Жезуса Sportwitness.