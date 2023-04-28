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В "Арсенале" оценили шансы на чемпионство после разгрома от "Манчестер Сити"

В "Арсенале" оценили шансы на чемпионство после разгрома от "Манчестер Сити"
©twitter.com/gabrieljesus9

"Арсенал" еще не потерял шансы на победу в английской премьер-лиге. Такое мнение выдвинул нападающий лондонского клуба Габриэл Жезус

В 33-м туре АПЛ его команда в гостях разгромно проиграла прямому конкуренту "Манчестер Сити" со счетом 1:4.

"Тяжело, но очевидно, что еще ничего не потеряно. Мы знаем, что в премьер-лиге до конца сезона может случиться все что угодно. Мы знаем, у "Сити" в запасе еще две игры. Мы должны сосредоточиться на себе.

Мы дошли досюда, играя хорошо, прилагая усилия, забивая голы. Теперь же для нас каждая игра как финал. К сожалению, несколько матчей сложились не так, как хотелось, но еще ничего не потеряно", - цитирует Жезуса Sportwitness.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82-29 73
3 Ньюкасл Юнайтед 32 17 11 4 58-26 62
4 Манчестер Юнайтед 31 18 6 7 48-39 60
5 Тоттенхэм Хотспур 33 16 6 11 60-53 54
6 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
7 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
8 Брайтон энд Хов Альбион 30 14 7 9 55-40 49
9 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12 Кристал Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13 Вулверхэмптон Уондерерс 33 10 7 16 29-44 37
14 Борнмут 33 10 6 17 32-63 36
15 Вест Хэм Юнайтед 32 9 7 16 34-43 34
16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42-63 30
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 29-60 30
18 Лестер Сити 33 8 5 20 44-57 29
19 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20 Саутгемптон 33 6 6 21 27-57 24

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Метки:
Арсенал Манчестер Сити АПЛ

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