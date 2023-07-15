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Новости спорта Футбол Англия
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"Арсенал" совершил трансфер за рекордную сумму в истории АПЛ

"Арсенал" совершил трансфер за рекордную сумму в истории АПЛ
©whufc.com

"Вест Хэм" на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника и капитана Деклана Райса за рекордную для Великобритании сумму.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатит за Райса около 122 миллиона евро с учетом бонусов. "Арсенал" должен объявить о переходе футболиста сегодня, 15 июля. Райс уже прошел медобследование.

Райс — воспитанник "Вест Хэма". В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.

До трансфера Райса рекордная сделка в истории АПЛ была оформлена в связи с переходом Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 117 миллионов евро. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Арсенал АПЛ Трансфер

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