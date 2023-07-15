"Арсенал" совершил трансфер за рекордную сумму в истории АПЛ

"Вест Хэм" на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника и капитана Деклана Райса за рекордную для Великобритании сумму.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатит за Райса около 122 миллиона евро с учетом бонусов. "Арсенал" должен объявить о переходе футболиста сегодня, 15 июля. Райс уже прошел медобследование.

Райс — воспитанник "Вест Хэма". В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.

До трансфера Райса рекордная сделка в истории АПЛ была оформлена в связи с переходом Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 117 миллионов евро.