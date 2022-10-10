"Арсенал" сохранил лидерство в АПЛ после победы над "Ливерпулем"

Лондонский "Арсенал", лидирующий в турнирной таблице чемпионата Англии в матче десятого тура АПЛ, принимал на своем поле "Ливерпуль", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Эмирейтс" получилась результативной и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. "Арсенал" уже на первой минуте вышел вперед благодаря голу Габриэла Мартинелли. "Ливерпуль" на 34-й сравнял благодаря усилиям Дарвина Нуньеса, однако в концовке тайма Букайо Сака вывел хозяев вперед.

На 53-й минуте "Ливерпуль" благодаря Роберто Фирмино вновь установил равновесие. А победную точку на 76-й минуте поставил Сака, реализовавший пенальти.

"Арсенал", набравший 24 очка, продолжает лидировать. У "Ливерпуля" десять баллов и десятое место.

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