"Арсенал" предложит игроку сборной Англии рекордный контракт в истории клуба

Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака близок к тому, чтобы стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

По информации TEAMtalk, переговоры между спортивным директором "канониров" Андреа Бертой и представителями игрока в декабре проходили в позитивном ключе, и сторонам осталось согласовать лишь отдельные детали.

Предварительное соглашение с Сака рассчитано до 2031 года. Согласно условиям нового контракта, англичанин станет первым футболистом в истории "Арсенала" с зарплатой в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Кроме того, лондонский клуб параллельно ведёт работу по продлению контрактов с Юрриеном Тимбером, Декланом Райсом и Мартином Эдегором.

