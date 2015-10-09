"Ливерпуль" в матче девятого тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 уступил лондонскому "Арсеналу" на своем поле, передают Vesti.kz.

На 16-й минуте Кай Хаверц с передачи Деклана Райса открыл счёт и вывел гостей вперёд. Забив 46-й гол в элитном дивизионе Англии, нападающий "канониров" стал самым результативным немецким игроком в истории АПЛ. Хаверц побил рекорд Илкая Гюндогана, который в своё время отметился 45 голами в чемпионате за "Манчестер Сити".

Во втором тайме счет не изменился, "Арсенал" удержал преимущество и добыл полноценные три очка - 1:0.

"Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков за девять матчей.

"Арсенал" после победы на "Энфилде" вышел на первое место в АПЛ, имея 24 набранных очка. На втором месте находится "Манчестер Сити", у которого 21 очко.

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