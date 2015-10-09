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Англия
Вчера 23:26
 

"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и стал единоличным лидером АПЛ

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"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и стал единоличным лидером АПЛ ©instagram.com/premierleague

"Ливерпуль" в матче девятого тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 уступил лондонскому "Арсеналу" на своем поле, передают Vesti.kz. 

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"Ливерпуль" в матче девятого тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 уступил лондонскому "Арсеналу" на своем поле, передают Vesti.kz. 

На 16-й минуте Кай Хаверц с передачи Деклана Райса открыл счёт и вывел гостей вперёд. Забив 46-й гол в элитном дивизионе Англии, нападающий "канониров" стал самым результативным немецким игроком в истории АПЛ. Хаверц побил рекорд Илкая Гюндогана, который в своё время отметился 45 голами в чемпионате за "Манчестер Сити".


Во втором тайме счет не изменился, "Арсенал" удержал преимущество и добыл полноценные три очка - 1:0. 

"Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 15 очков за девять матчей.

"Арсенал" после победы на "Энфилде" вышел на первое место в АПЛ, имея 24 набранных очка. На втором месте находится "Манчестер Сити", у которого 21 очко.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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