"Арсенал" и "Бавария" готовы забрать ведущего игрока у "Тоттенхэма"

Атакующий полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Хави Симонс может покинуть клуб уже через год после перехода.

Ситуация в стане "шпор" остаётся напряжённой: команда находится в зоне вылета Премьер-лига за пять туров до конца сезона, что ставит под вопрос будущее ряда ключевых игроков, включая Симонса.

По информации журналиста Экрема Конура, интерес к 21-летнему хавбеку проявляют "Арсенал", "Бавария", а также его бывший клуб — "Пари Сен-Жермен".

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может превысить 50 млн евро. Напомним, Симонс перебрался в "Тоттенхэм" в августе прошлого года из "РБ Лейпциг" за 65 млн евро.

В текущем сезоне нидерландский полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и семью результативными передачами.

