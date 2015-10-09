Англия
Сегодня 13:40
 

"Арсенал" и "Бавария" готовы забрать ведущего игрока у "Тоттенхэма"

"Арсенал" и "Бавария" готовы забрать ведущего игрока у "Тоттенхэма"

Атакующий полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Хави Симонс может покинуть клуб уже через год после перехода.

Ситуация в стане "шпор" остаётся напряжённой: команда находится в зоне вылета Премьер-лига за пять туров до конца сезона, что ставит под вопрос будущее ряда ключевых игроков, включая Симонса.

По информации журналиста Экрема Конура, интерес к 21-летнему хавбеку проявляют "Арсенал", "Бавария", а также его бывший клуб — "Пари Сен-Жермен".


Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может превысить 50 млн евро. Напомним, Симонс перебрался в "Тоттенхэм" в августе прошлого года из "РБ Лейпциг" за 65 млн евро.

В текущем сезоне нидерландский полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и семью результативными передачами.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
- : -
