АПЛ запретила клубам рекламировать букмекеров. Сколько денег потеряют команды?

Клубы английской премьер-лиги (АПЛ) отказались от рекламы букмекеров на футболках. Речь идет пока только от титульных спонсорах. Закон вступит в силу с 2026 года. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Этот вопрос активно обсуждался с 2020 года. Причиной такого решения стало регулирование деятельности букмекерских компаний со стороны правительства Великобритании. Ожидается, что правительство совсем скоро начнет менять законодательство об азартных играх и ограничивать рекламу букмекеров во время трансляций спортивных матчей.

В связи с этим АПЛ опубликовала коллективное заявление: "Клубы АПЛ согласились отказаться от спонсорства азартных игр с передней части футболок, став первой спортивной лигой в Великобритании, которая добровольно приняла такую меру".

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, за проголосовали 18 клубов из 20, еще две команды воздержались.

Сейчас у восьми клубов АПЛ титульными спонсорами являются букмекерские компании. Это "Борнмут", "Брентфорд", "Эвертон", "Лидс", "Саутгемптон", "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Ньюкасл". Впрочем, у двух последних команд контракты с титульными спонсорами завершаются уже этим летом.

Этот запрет лишит клубов более 50 миллионов фунтов спонсорских доходов. Однако букмекерские компании не уйдут из английского футбола полностью. Теперь они перейдут в разряд дополнительных спонсоров, размещающихся на рукавах футболок и шортах. Также в силе останется реклама букмекеров на баннерах вокруг поля и на экранах стадиона.

Причем АПЛ не единственный топ-чемпионат, отказавшийся от рекламы букмекеров. Ранее Серия А (2019) и Ла Лига (2021) приняли такое же решение.

Причем в Испании не стали церемониться с законом. Там под запрет попали не только титульные спонсоры, но и любые букмекерские лого на форме клубов Ла Лиги и Сегунды. Хотя за сезон до решения спонсорские контракты с букмекерами имели 34 из 42 клубов в двух высших дивизионах.

КПЛ тоже активно сотрудничает с букмекерами. Наш чемпионат сменил название на "OLIMPBET-чемпионат Казахстана по футболу" в 2020 году, а в сезоне 2023 года девять из 14 клубов чемпионата имеют титульного спонсора в виде букмекера.

Напомним, ранее депутат от партии Respublica Руслан Берденов озвучил депутатский запрос, в котором предложил ограничить работу букмекерских компаний в Казахстане.

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