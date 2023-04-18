Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

АПЛ запретила клубам рекламировать букмекеров. Сколько денег потеряют команды?

АПЛ запретила клубам рекламировать букмекеров. Сколько денег потеряют команды?
©twitter.com/premierleague

Клубы английской премьер-лиги (АПЛ) отказались от рекламы букмекеров на футболках. Речь идет пока только от титульных спонсорах. Закон вступит в силу с 2026 года. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Этот вопрос активно обсуждался с 2020 года. Причиной такого решения стало регулирование деятельности букмекерских компаний со стороны правительства Великобритании. Ожидается, что правительство совсем скоро начнет менять законодательство об азартных играх и ограничивать рекламу букмекеров во время трансляций спортивных матчей.

В связи с этим АПЛ опубликовала коллективное заявление: "Клубы АПЛ согласились отказаться от спонсорства азартных игр с передней части футболок, став первой спортивной лигой в Великобритании, которая добровольно приняла такую меру".

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, за проголосовали 18 клубов из 20, еще две команды воздержались.

Сейчас у восьми клубов АПЛ титульными спонсорами являются букмекерские компании. Это "Борнмут", "Брентфорд", "Эвертон", "Лидс", "Саутгемптон", "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Ньюкасл". Впрочем, у двух последних команд контракты с титульными спонсорами завершаются уже этим летом.

Этот запрет лишит клубов более 50 миллионов фунтов спонсорских доходов. Однако букмекерские компании не уйдут из английского футбола полностью. Теперь они перейдут в разряд дополнительных спонсоров, размещающихся на рукавах футболок и шортах. Также в силе останется реклама букмекеров на баннерах вокруг поля и на экранах стадиона.

Причем АПЛ не единственный топ-чемпионат, отказавшийся от рекламы букмекеров. Ранее Серия А (2019) и Ла Лига (2021) приняли такое же решение.

Причем в Испании не стали церемониться с законом. Там под запрет попали не только титульные спонсоры, но и любые букмекерские лого на форме клубов Ла Лиги и Сегунды. Хотя за сезон до решения спонсорские контракты с букмекерами имели 34 из 42 клубов в двух высших дивизионах.

КПЛ тоже активно сотрудничает с букмекерами. Наш чемпионат сменил название на "OLIMPBET-чемпионат Казахстана по футболу" в 2020 году, а в сезоне 2023 года девять из 14 клубов чемпионата имеют титульного спонсора в виде букмекера.

Напомним, ранее депутат от партии Respublica Руслан Берденов озвучил депутатский запрос, в котором предложил ограничить работу букмекерских компаний в Казахстане.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78-28 70
3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46-37 59
4 Ньюкасл Юнайтед 30 15 11 4 48-24 56
5 Тоттенхэм Хотспур 31 16 5 10 57-45 53
6 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 14 7 8 54-37 49
8 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 7 15 26-42 34
14 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29-41 31
16 Лидс Юнайтед 31 7 8 16 40-60 29
17 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24-56 27
19 Лестер Сити 31 7 4 20 41-55 25
20 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
АПЛ Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:41
Англия
©twitter.com/premierleague АПЛ запретила клубам рекламировать букмекеров. Сколько денег потеряют команды?
Сегодня , 07:46
Англия
©twitter.com/LFC "Ливерпуль" одержал разгромную победу в АПЛ
Вчера , 19:47
Англия
© Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"
Вчера , 19:10
Англия
©twitter.com/TeamMessi Лионель Месси остается фаворитом на "Золотой мяч"
Вчера , 10:16
Англия
©instagram.com/erling.haaland Стали известны сроки перехода Холанда в "Реал"
Вчера , 08:00
Англия
©instagram.com/sadiomaneofficiel Садио Мане хочет вернуться в "Ливерпуль" после драки с одноклубником
16 апреля, 16:49
Англия
© Лондонское дерби и сражение на "Месталье"
16 апреля, 08:31
Англия
©instagram.com/levicolwill "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поборются за 20-летнего футболиста "Челси"
16 апреля, 04:55
Англия
©instagram.com/erling.haaland Его не остановить: Эрлингу Холанду покорился еще один рекорд
15 апреля, 13:24
Англия
©Olimpbet Самые яркие футбольные матчи субботы по версии Olimpbet
15 апреля, 08:13
Англия
©ФК "Барселона" "Челси" решил сделать таланта "Барселоны" одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
14 апреля, 13:01
Англия
©twitter.com/kvara_Official "Ливерпуль" собрался подписать Хвичу Кварацхелию. Известны подробности
12 апреля, 03:41
Англия
©twitter.com/ErlingHaaland Эрлинг Холанд побил еще один рекорд. Ему всего 22 года
10 апреля, 19:43
Англия
©instagram/dele "Его погубили деньги". Талантливый футболист разозлил фанатов скандальным фото
10 апреля, 14:46
Англия
©ФК "Реал" Эта команда совсем не та, за которую я играл - Рюдигер об играх "Реала" с "Челси" в Лиге чемпионов
10 апреля, 14:31
Англия
©Кадр из видео Скандал в АПЛ: судья ударил локтем игрока "Ливерпуля"
10 апреля, 07:20
Англия
©twitter.com/LFC Мохамед Салах установил рекорд АПЛ
10 апреля, 00:09
Англия
©twitter.com/Arsenal "Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем"
9 апреля, 11:42
Англия
©twitter.com/ManCity "Баварию" предупредили перед играми с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
7 апреля, 18:30
Англия
© Facebook, Джордж Буш и дебют Месси. Каким был мир, когда "Арсенал" последний раз стал чемпионом
7 апреля, 16:05
Англия
©ФК "Челси" Фрэнк Лэмпард сделал заявление на посту нового главного тренера "Челси"
7 апреля, 09:48
Англия
©ФК "Челси" Владельцы "Челси" прокомментировали назначение Лэмпарда
6 апреля, 18:33
Англия
©instagram.com/franklampard/ "Челси" официально объявил о назначении Лэмпарда
6 апреля, 18:18
Англия
Фрэнк Лэмпард Назначение Лэмпарда в "Челси": владелец клуба не ведает, что творит?
6 апреля, 13:26
Англия
©Коллаж Vesti.kz "Они отличаются любовью к деталям". Гюндоган - о битве двух лучших тренеров в мире в Лиге чемпионов
5 апреля, 22:57
Англия
©ФК "Челси" Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера "Челси"
4 апреля, 14:19
Англия
© Битва "подранков" в АПЛ и ответный полуфинал в Кубке Испании
3 апреля, 23:44
Англия
©ФК "Челси" Стали известны именитые кандидаты на пост главного тренера "Челси"
3 апреля, 19:13
Англия
Кадр из видео ©Liverpool FC Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решительно ответил на вопрос об увольнении
3 апреля, 18:00
Англия
© "Ириски" против "шпор": жаркое окончание 29-го тура АПЛ в кэфах от Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus