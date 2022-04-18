Английский клуб подпишет игрока "Шахтера"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон с лета 2022 года будет выступать в составе английского "Фулхэма". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Twitter журналиста Николо Скира.

По сведениям источника, трансфер 22-летнего футболиста обойдется английскому клубу в восемь миллионов евро. Также "Шахтер" получит 15 процентов от следующей продажи игрока. Соглашение Соломона с "Фулхэмом" будет подписано на пять лет.

Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019 года, куда перешел из "Маккаби" из Петах-Тиквы за шесть миллионов евро. Контракт полузащитника с донецким клубом был рассчитан до декабря 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины Соломон сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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