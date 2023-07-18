В Англии уволили первую женщину-тренера через месяц после назначения

Футбольный клуб "Форрест Грин", выступающий во второй английской лиге, освободил от должности 39-летнюю Ханну Дингли, сообщает Sky Sports.
Ранее она была назначена исполняющей обязанности главного тренера и стала первой женщиной-тренером, которая возглавила английскую мужскую футбольную команду.
Теперь же "Форрест Грин" договорился о контракте с действующим главным тренером "Саутгемптона Б" Дэвидом Хорсманом.
Напомним, Дингли была назначена в начале июня. Она успела провести с клубом товарищеский матч, который закончился ничьей.
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