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Агент запросил у "Ливерпуля" для Салаха слишком высокую зарплату

Агент запросил у "Ливерпуля" для Салаха слишком высокую зарплату
©readfootball.com
Новости спорта Футбол Англия

Рами Аббас, агент нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, требует для своего клиента зарплату более 400 тысяч фунтов в неделю, передает "Чемпионат". Это составляет около 234 миллионов тенге. 

Из-за этого переговоры с командой продвигаются тяжело. Руководство "Ливерпуля" понимает, что должно сделать 29-летнего египетского футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Но агент Салаха требует слишком большую зарплату для футболиста.

В нынешнем розыгрыше английской премьер-лиги Салах принял участие в восьми матчах "Ливерпуля" (все в старте), забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Он выступает за клуб с 2017 года, куда перешел из итальянской "Ромы" за 42 миллиона евро. До этого он играл за "Аль-Мокавлун", "Базель", "Челси" и "Фиорентину".

Салах является двукратным обладателем "Золотой бутсы" АПЛ.

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Метки:
Ливерпуль Салах Мохамед АПЛ

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