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"Манчестер Сити" отказался от Месси

Летом аргентинец пытался разорвать контракт с "Барселоной".

"Манчестер Сити" отказался от Месси
Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Англия
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"Манчестер Сити" принял решение отказаться от идеи подписания нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как утверждает Sky Sports, руководство "горожан" считает необоснованным платить 33-летнему футболисту столь высокую зарплату. На данный момент Месси до вычета налогов получает 100 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года. "Сити"должен был связаться с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с "Барселоной" и он сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с "Барселоной". Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в каталонском клубе до конца действующего соглашения.

Аргентинец находится в системе "Барселоны" с 2000 года. В составе "сине-гранатовых" он стал десятикратным чемпионом Испании, а также четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

 

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Метки:
Манчестер Сити Месси Лионель Барселона

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