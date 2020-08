Футболисты "Арсенала" сломали Кубок Англии во время празднования

Футболисты лондонского "Арсенала", празднуя победу в Кубке Англии, сломали трофей, сообщают Vesti.kz.

Накануне на стадионе "Уэмбли" команда обыграла "Челси" со счетом 2:1 в финальном матче.

Автором победного дубля стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Он-то и уронил Кубок во время празднования, после чего тот сломался на две части.