15 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты. Ни один из них не был наказан

По меньшей мере 15 футболистов английской премьер-лиги провалили тесты на запрещенные вещества в период с 2015 по 2020 год. Ни один из них не был дисквалифицирован. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail.

По данным источника, 12 из 15 игроков, проваливших допинг-тесты, сдали положительные тесты на запрещенные вещества, повышающие работоспособность. По одному из этих дел все еще ведется следствие, спустя пять месяцев после первоначального теста. Никаких санкций к футболистам также пока не применено.

В общей сложности 88 футболистов из Англии, Уэльса и Шотландии провалили допинг-тесты, получив "неблагоприятные аналитические результаты" при тестировании в период с 2013 по 2020 год.

Дюжина случаев применения препаратов, повышающих работоспособность, включала один положительный тест на амфетамин и три обнаружения триамцинолона, кортикостероида, который сэр Брэдли Уиггинс использовал для лечения сенной лихорадки перед своей победой на Тур де Франс.

Случаи в английской премьер-лиге также включали четыре положительных результата на стимулятор риталин и один на хронический гонадотропин человека (ХГЧ), повышающий тестостерон — гормон, которым часто злоупотребляют в велоспорте и смешанных единоборствах.

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