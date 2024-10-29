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Горнолыжный спорт
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19-летняя горнолыжница погибла на тренировке

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19-летняя горнолыжница погибла на тренировке ©FIS

Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла после падения на тренировке, сообщает министерство обороны Италии на странице в соцсети Х.

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Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла после падения на тренировке, сообщает министерство обороны Италии на странице в соцсети Х.

Как отмечает Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), трагический инцидент произошел в горах итальянской провинции Южный Тироль.

Лоренци было 19 лет, в марте она стала чемпионкой Италии в гигантском слаломе. Спортсменка имела звание капрала итальянской армии.

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