Три казаха будут играть за самую легендарную команду NaVi

Легендарная киберспортивная организация Natus Vincere (NaVi) выкупила состав PuckChamp по Dota 2, за который выступали три казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz.

Теперь украинцы Максим Shigetsu Попадинец и Максим mellojul Пнев, а также казахстанцы Абдималик Malik Сайлау, Даниял XSvamp1Re Алибаев и Арман Malady Оразбаев будут выступать за NaVi. Обновленный ростер приступит к своим обязанностям в следующем розыгрыше первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 2 для Восточной Европы.

Отметим, что если Оразбаев перешел команду еще в конце прошлого года, то Алибаев и Сайлау играли за другие коллективы. Задача перед командой в новом розыгрыше - набрать рейтинговые очки и обеспечить себе прямое попадание на чемпионат мира по Dota 2 - The International.

Напомним, что Navi являются первыми чемпионами мира по Dota 2 и самой популярной командой СНГ. В ее составе играл легендарный дотер Даниил Dendi Ишутин.

Между тем, казахстанец Алимжан Watson Исламбеков стал первым в истории представителем нашей страны на турнире серии Major. В составе Entity он прошел в плей-офф The Lima Major 2023 с призовым фондом 500 тысяч долларов.

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