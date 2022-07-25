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Новости спорта Dota2
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Сколько заработала команда казахстанца на турнире за 4 миллиона долларов с чемпионом мира по Dota 2

Сколько заработала команда казахстанца на турнире за 4 миллиона долларов с чемпионом мира по Dota 2
©Se7en E-sports

Казахстанский киберспортсмен Абдумалик Malik Сайлау завершил выступление на турнире по Dota 2 с призовым фондом 4 000 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игрок, выступающий за Puck Champ в качестве офлейнера, выступил в роли стендина (арендованного игрока. - Прим. Vesti) команды Deboosters. С ним вместе сыграли бывший одноклубник по Khan Стоян Lil pleb Костро, а также два киберспортсмена из Саудовской Аравии и один из ОАЭ.

Deboosters проиграли все матчи PSG:LGD, Secret, Tundra E-sports и действующему чемпиону мира - Team Spirit в групповом этапе с одинаковым счетом 0:2. Победителем турнира, прошедшего в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), стал PSG:LGD, взявший реванш у Team Spirit за поражение в финале чемпионата мира.

Победитель турнира получил 1,6 миллиона долларов, а коллектив Сайлау заработал 200 тысяч долларов.

Добавим, что Сайлау в прошлом успел сыграть три матча за Spirit, но не смог удержаться в составе команды. За свою карьеру он выступал за 18 команд. За последний свой коллектив он начал играть в ноябре 2021 года.

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Метки:
Киберспорт

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