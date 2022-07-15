Команда казахстанцев вышла в первый дивизион рейтингового турнира по Dota 2

Команда казахстанского игрока Армана Malady Оразбаева Hell Raisers завоевала путевку в первый дивизион рейтингового турнира Pro Circuit 2021/2022 по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.
В последней игре со счетом 2:0 были обыграны Cyber Cats. Всего команде казахстанца удалось одержать шесть побед и с 18 очками добиться попадания в первый дивизион, который определяет участников турниров серии Major. Вместе с Оразбаевым за HR выступает его соотечественник Алимжан Watson Исламбеков.
Турнир проходил с 6 по 14 июля. Команды разыграли призовой фонд в размере 75 тысяч долларов. Отметим, что из первого дивизиона во вторую лигу упал Rune Eaters, за который играют наши соотечественники Дархан hAze Мадыхан, Айбек Naive Токаев, Исламбек ArrOw Шаудырбаев.
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