Команда казахстанца обошла чемпионов мира по Dota 2 и получила вознаграждение

Команда казахстанца Алимжана Watson Исламбекова - Entity - оказалась на 12-м месте рейтинга DPC после завершения The Lima Major 2023 по Dota 2 в Перу с призовым фондом 500 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Entity по ходу группового этапа обыграли Geek Slate, Knights, BeetBoom, Hell Raisers, сыграли вничью с Shopofy Reb, Aster, Beastcoast и проиграли Liquid. Таки образом, команда Entity прошла в плей-офф турнира, а Алимжан стал первым казахом сыгравшим на этой стадии.

Далее ими была обыграна Evil Geniuses со счетом 2:0. Затем коллектив Исламбекова уступил Gaming Gladiators и Iron Talon.

В итоге шестое место в соревновании принесло 25 тысяч долларов призовых и 200 очков в рейтинг DPC, что позволило оставить позади действующего чемпиона The International - Tundra. Лидирует в списке финалист турнира Liquid, на второй строчке победитель соревнования Gaming Gladiators. Замыкает тройку Shopify Rebelion.

Отметим, что лучшие 12 команд по итогам рейтинга в конце лета получат прямое приглашение на следующий чемпионат мира The International.

Напомним, что последний The International прошел в Сингапуре. В решающем матче Tundra со счетом 3:0 разгромила Team Secret.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV