Казахстанцы будут играть за чемпиона мира по Dota 2

Известная киберспортивная организация СНГ Natus Vincere пригласила двух казахстанцев в состав по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что уже в ближайшее время Арман Malady Оразбаев и Абдималик Malik Сайлау будут официально представлены фанатам команды.

Отметим, что в квалификации к чемпионату мира - The International - киберспортсмены выступали за другие коллективы: Оразбаев играл за Hell Raisers, а Сайлау за Puck Champ. Они не прошли отбор на турнир, а Natus Vincere пробились в соревнование последнего шанса, где заняли шестое место и покинули чемпионат.

Напомним, что Navi являются первыми чемпионами мира по Dota 2 и самой популярной командой СНГ.

Между тем победителем последнего International стал коллектив Tundra. За успех они получили 8,5 миллиона долларов.

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