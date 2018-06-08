Стремительна в игре и неотразима в жизни. Знакомимся с очередной красоткой казахстанского киберспорта

Девушка начала играть в Dota 2 лишь в 2017 году, добившись невероятного прогресса за три года. Стримить Алия решила после того, как ее пригласили прокомментировать одну из игр республиканского турнира. В августе этого года девушка создала аккаунт на Twitch и начала регулярно выходить в эфир под ником abqueen. За несколько эфиров на нее подписались более 400 человек.
Она внимательно следит за выступлениями казахстанских киберспортсменов. Ее кумиром является игрок команды Nigma Аливи W33 Омар. Параллельно она играет в шахматы и заботится о своем коте.
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