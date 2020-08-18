Казахстанская команда обыграла четвертьфиналиста ЧМ и обеспечила себе место в плей-офф турнира по Dota 2

Команда Cyberium Seed, в составе которой играют Бекжан b1kA Жандиров и Азамат SamSam Байтасов, обеспечила себе выход в плей-офф турнира Omega League Divine по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.
Коллектив Жандирова и Байтасова уверенно разобрался с российским Empire (2:0), который известен своим попаданием в четвертьфинал чемпионата мира - The International 2017. Эта победа стала третьей в рамках группового раунда и обеспечила Cyberium Seed место в плей-офф турнира.
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