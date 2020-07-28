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"Все в Германии думали, что мы проиграем". Казахстанский дотер - об успехе на двух престижных турнирах, планах и своих кумирах

Он пожаловался на слабое интернет-соединение.

"Все в Германии думали, что мы проиграем". Казахстанский дотер - об успехе на двух престижных турнирах, планах и своих кумирах
Фото: из личного архива Азамата Байтасова.
Новости спорта Киберспорт Dota2
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Игрок команды по Dota 2 Cyberium Seed казахстанец Азамат SamSam Байтасов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об успешном выступлении на турнире в Германии. В ходе беседы он поделился реакцией немецких экспертов и игроков на свою игрк, а также сообщил о грандиозных планах.

- Настроение отличное. После смены нескольких игроков открылось второе дыхание. Появились новые идеи. И самое главное, что теперь наша команда играет в одну игру, мысли в игре у всех игроков совпадают. Мы тренируемся каждый день, нарабатываем стратегии. Результат вполне очевиден.


- Вы с Бекжаном играете на два фронта. Как вам удается совмещать участие в параллельных турнирах за разные команды? Какие сложности проявляются в ходе этого?

- Сложностей никаких нет, поскольку у нас есть менеджер Жанна, которая следит за нашими играми. И если турниры пересекаются, она просит организаторов менять расписание. На немецком турнире с игроками сложностей никаких нет. Мы с Бекжаном командуем, а немцы слушают каждое слово и, словно солдаты, исполняют все команды.

- А как вы получили предложение играть за немецкую команду?

- У нас есть общий друг Дэмиан Ascendancy, который написал мне и Бекжану насчет немецкого турнира. Мы начали играть в феврале с квалификации, а после этого наши друзья из Германии нашли спонсоров Recast gaming. Мы согласились с их условиями.

- Как в Германии отнеслись к вам?

- Был решающий матч за выход из группы с первого места против команды 5UpJungz. Все немецкое комьюнити считало, что мы проиграем. Наши немецкие тимейты ликовали после победы, но для нас с Бекжаном победа была рядовой. Мы были рады, но никакой эйфории не было.



- А что в Германии знают о Казахстане?

- Вряд ли немцы что-либо знали о нашем киберспорте. Все, что я помню о наших разговорах о Казахстане, - немцы знают, что у нас очень большая страна и расстояние между мной и Бекжаном более 1400 километров. Еще они знают, что такое кумыс.

- Какие у вас цели на предстоящие турниры?

- Играть в высшей лиге против таких команд, как Team Secret, OG, Virtus.pro.
Сейчас каждый из нас в команде Cyberium S старается стать лучшим. Если пройдем квалификации, это осуществится. Стать лучшими реально, но нужно приложить уйму усилий. Наша команда может войти в тир-1 уже в следующем году, если не распадется.

- А к вам поступали предложения от других команд?

- Бекжан уже играл в Cyberium S. После череды неудач они решили поменять состав и пригласили меня.



- А вы находитесь в Казахстане?

- Да, играем из дома из-за коронавируса. Мы уже давно привыкли высокому пингу. В шутерах пинг решает много, но в Dota 2 задержка в 0,1-0,2 секунды не сильно мешает.

- Значит, на самом деле реально базироваться в Казахстане и играть на высоком уровне?

- К сожалению, нет. Можно выиграть квалификации на турниры, но играть против сильных команд из Казахстана очень сложно. Многие команды из Казахстана ставят свои базы в Беларуси и Украине.

- Вы увлекаетесь большим спортом? Кого считаете самым популярным спортивным брендом Казахстана?

- Увлекаюсь НБА. Насчет бренда, скорее всего, ХК "Барыс". Многие отмечают Головкина, но забывают об остальных выходцах из Казахстана.

- Ваша мечта?

- Хочу обеспечить свое будущее и будущее родных. А в профессиональном плане - играть на The International.



Напомним, что вместе с другим казахстанцем Бекжаном b1kA Жандировым Байтасов пробился в полуфинал чемпионата Германии, а также в закрытую квалификацию турнира с призовым фондом 560 тысяч долларов.

 

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Метки:
Киберспорт Барыс в КХЛ КХЛ Геннадий GGG Головкин Германия Головкин Геннадий

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