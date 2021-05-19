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Стали известны даты матчей сборной Казахстана в Кубке Дэвиса

Они пройдут в ноябре в Мадриде.

Стали известны даты матчей сборной Казахстана в Кубке Дэвиса
Фото: ФТК. Андрей Ударцев©
Новости спорта Теннис Кубок Дэвиса
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Опубликовано расписание финальной части Кубка Дэвиса, которая стартует 25 ноября, сообщается на сайте ФТК.

Турнир пройдет в трех городах - Мадриде, Турине и Инсбруке. Сборная Казахстана, играющая в столице Испании в группе В, 27 ноября сыграет со Швецией, а 28-го - с Канадой. Обе матчевые встречи начнутся в 15:00 по времени Нур-Султана.

Матчи 1/4 финала соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал - 5 декабря.

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Метки:
Кубок Дэвиса Бублик Александр Кукушкин Михаил Щукин Юрий

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