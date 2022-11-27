Сборная Казахстана узнала соперника по квалификации Кубка Дэвиса

В Малаге (Испания) прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на 2023 год, сообщается на сайте ФТК.

За право выйти в финальную стадию сборная Казахстана будет бороться с командой Чили. Матчи пройдут 4-5 февраля на выезде. Это будет дебютное очное противостояние двух команд.

Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.

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