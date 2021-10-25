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Сборная Казахстана по теннису назвала состав на финальную стадию Кубка Дэвиса в Мадриде

Сборная Казахстана по теннису назвала состав на финальную стадию Кубка Дэвиса в Мадриде
©Андрей Ударцев
Новости спорта Теннис Кубок Дэвиса

Тренерский штаб сборной Казахстана по теннису во главе с капитаном Юрием Щукиным определился с составом команды на финальную стадию Кубка Дэвиса, сообщается на сайте ФТК.

Так, участие в решающей стадии примут: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Андрей Голубев и Александр Недовесов.

Сборная Казахстана выступит в группе В в Мадриде. 27 ноября команда сыграет против Швеции, а 28-го -  против Канады. 

Всего в турнире примут участие 18 команд, разделенных на шесть групп. Впервые финальные матчи Кубка Дэвиса будут сыграны одновременно в трех городах - Инсбруке, Мадриде и Турине. Каждый матч на турнире будет состоять из двух одиночных игр и одной парной.

Шесть победителей групп и две лучшие команды, среди занявших вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Полуфиналисты гарантируют себе участие в финальной части уже 2022 года.

Матчи 1/4 финала соревнований состоятся с 29 ноября по 2 декабря. Полуфиналы пройдут 3 и 4 декабря, финал - 5 декабря.

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Метки:
Кубок Дэвиса Бублик Александр Кукушкин Михаил Голубев Андрей Попко Дмитрий Недовесов Александр

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