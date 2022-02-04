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Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса

Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса
©ktf.kz
Новости спорта Теннис Кубок Дэвиса

Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Дэвиса, сообщает пресс-служба ФТК. 4-5 марта казахстанские теннисисты сыграют на выезде квалификационный матч против Норвегии.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (35-й номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (166-й), Дмитрий Попко (180-й), Андрей Голубев (35-й номер парного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (67-й номер парного рейтинга ATP).

Игра состоится в Осло в зале на харде Oslo Tennis Arena. Победитель противостояния пробьется в финальный этап Davis Cup.

Ожиданиями от этого противостояния поделился капитан команды Юрий Щукин.


"У оппонентов вся игра будет строиться на двух лидерах команды - Каспера Рууда и Виктора Дурасовича. Каспер является восьмой ракеткой мира, а Виктор - 332-й. Дурасович, несмотря на то, что ему 24 года, достаточно давно играет за команду, настоящий боец, хорошо может выступить и в одиночке, и в паре. Верю, что наши ребята покажут стабильность и хороший результат, а в целом сделаем все возможное, чтобы пробиться в финальный этап", - отметил Щукин.

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Метки:
Кубок Дэвиса КТФ Норвегия Бублик Александр Кукушкин Михаил Попко Дмитрий Голубев Андрей Недовесов Александр

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