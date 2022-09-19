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Казахстанцы взяли сет, но проиграли решающий матч британцам в Кубке Дэвиса

Казахстанцы взяли сет, но проиграли решающий матч британцам в Кубке Дэвиса
©КТФ

Сборная Казахстана уступила Великобритании в последнем туре группового этапа Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающей встрече Александр Бублик и Александр Недовесов уступили в трех сетах британской паре Джо Солсбери / Нил Скупски - 6:7, 7:6, 6:7.

Матчевая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Великобритании. Ранее Дмитрий Попко уступил Энди Маррею - 4:6, 3:6, а Бублик победил Кэмерона Норри - 6:4, 6:3.

Отметим, что сборные Казахстана и Великобритании лишились шансов на выход из группы D, матчи которой состоялись в Глазго (Великобритания), из-за поражений от Нидерландов и США.

 

 

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Метки:
Кубок Дэвиса Попко Дмитрий Бублик Александр Недовесов Александр

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