Казахстанцы взяли сет, но проиграли решающий матч британцам в Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана уступила Великобритании в последнем туре группового этапа Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В решающей встрече Александр Бублик и Александр Недовесов уступили в трех сетах британской паре Джо Солсбери / Нил Скупски - 6:7, 7:6, 6:7.
Матчевая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Великобритании. Ранее Дмитрий Попко уступил Энди Маррею - 4:6, 3:6, а Бублик победил Кэмерона Норри - 6:4, 6:3.
Отметим, что сборные Казахстана и Великобритании лишились шансов на выход из группы D, матчи которой состоялись в Глазго (Великобритания), из-за поражений от Нидерландов и США.
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