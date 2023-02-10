Казахстан узнал соперника по мировой группе Кубка Дэвиса

Определился соперник мужской сборной Казахстана по теннису в мировой группе Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки казахстанские теннисисты встретятся с командой Болгарии. Ранее эти сборные между собой не встречались.

Матчи пройдут 16-18 сентября текущего года. Победитель этой матчевой встречи получит право выступить в квалификации следующего розыгрыша Кубка Дэвиса.

Напомним, что на минувших выходных команда Казахстана уступила на выезде чилийцам - 1:3 и вылетела в первую мировую группу турнира. Также команда Юрия Щукина ухудшила свое положение в рейтинге сборных мира. Теперь команда Казахстана занимает 14-е место, потеряв три строчки.

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