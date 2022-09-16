Девять эйсов от Бублика, или как Казахстан бился с США на Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана проиграла США во втором туре группового раунда Кубка Дэвиса-2022, который проходит в шотландском Глазго, передает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече противостояния Михаил Кукушкин встречался с Томми Полом и уступил в двух сетах - 1:6, 4:6. Казахстанец подал всего одну подачу на вылет против шести у конкурента, но по двойным ошибкам - равенство (2-2).

В другой одиночной игре Александр Бублик выиграл второй сет у Тейлора Фритца, но проиграл оставшиеся два - 6:7, 6:1, 3:6. Лидер сборной Казахстана упустил несколько сет-пойнтов в стартовой партии, а в третьей решающим моментом стала одна проигранная подача.

Бублик девять раз подал на вылет, но совершил пять двойных ошибок. Его конкурент добился лучшего баланса - 7-1. В парной встрече Бублик с Александром Недовесовым обыграли Раджива Рама и Джека Сока - 6:2, 7:6.

В третьем туре Казахстан, который идет без побед на групповом раунде, сыграет с Великобританией. Встреча состоится 18 сентября. В группе D лидируют американцы с двумя победами (два очка).

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