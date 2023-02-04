Чилийцы будут болеть за Казахстан в матче Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису не останется без поддержки в матчевой встрече квалификации Кубка Дэвиса с командой Чили, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матчи Чили и Казахстана пройдут 4 и 5 февраля в чилийском городе Ла Серена на грунтовом корте арены "Ла Трентино". В первый день будут сыграны две одиночные, а во второй игровой день одна парная и еще две одиночные встречи. Победитель противостояния в сентябре сыграет на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса.

За казахстанцев будет болеть "Группа поклонников Димаша Кудайбергена" из Чили численностью 30-35 человек. Сообщается, что в нее входят в основном женщины (возраст – от 40 до 75 лет), но есть и мужчины. По образованию и профессиям – врачи, пожарные, учителя, музыканты, танцоры, бизнес-леди, артистки. Многие члены группы были на концертах Димаша в Астане, Нью-Йорке, Мюнхене, Праге. Поют и исполняют на музыкальных инструментах песни Димаша. Специально написали и танцуют песню "Kazajistán, pueblo valiente" ("Казахстан, смелые люди"). Впервые эта песня была представлена 16.11.2022 на зум-конференции к 125-летию Мухтара Ауэзова.

Отмечается, что Федерация тенниса Казахстана арендовала для них автобус и болельщицы сегодня ночью приехали из Сантьяго поболеть в Ла-Серену за сборную Казахстана. В Ла-Серену поездка на автобусе заняла 8 часов - расстояние 470 километров. Федерация обеспечила болельщиц флагами Казахстана и атрибутикой с надписью Qazaqstan. Болельщики из Чили будут располагаться на трибуне с казахстанскими фанатами, которые специально приехали на матчи.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы