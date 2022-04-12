Винокуров встретился с Токаевым и подарил футболку "Астаны"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным менеджером велокоманды Astana Qazaqstan Team Александром Винокуровым, сообщает akorda.kz.

Олимпийский чемпион рассказал Президенту о последних результатах команды и дальнейших планах на сезон.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии велоспорта в стране, поддержке детско-юношеского и массового спорта, в том числе о строительстве BMX-парков для спортсменов и любителей экстремального катания на велосипедах в различных городах страны и реставрации велотрека в Алматы.

Глава государства поддержал планы велокоманды на предстоящий период, особо отметив, что Astana Qazaqstan Team является спортивным брендом Казахстана на международной арене", - сообщает источник.

Добавим, что по итогам встречи Винокуров подарил Токаеву футболку велокоманды.

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