Винокуров подарил велосипеды сборной Казахстана по велотреку

Олимпийский чемпион по велоспорту Александр Винокуров подарил три новых велосипеда престижного французского бренда спортсменам сборной Казахстана по велоспорту на треке, сообщает пресс-служба Astana Qazaqstan Team.

Такую помощь именитый спортсмен оказал юным коллегам накануне чемпионата Азии по велотреку для полноценной подготовки и дальнейших выступлений.

И вот уже сегодня, на стартовавшем на днях в индийском Дели чемпионате Азии, первую медаль на одном из подаренных олимпийским чемпионом велосипедах завоевал казахстанский гонщик Сергей Пономарев. В копилку сборной Казахстана он принес бронзу, финишировав третьим в рамках дисциплины кейрин.

"В данное время национальная сборная по велотреку выступает на чемпионате Азии в Дели. И вот уже сегодня мы завоевали первую бронзу по спринтерским дисциплинам, впереди у нас еще три соревновательных дня. Полученные в подарок престижные профессиональные велосипеды марки Look - это большая честь для нас и огромное подспорье в подготовке и планируемых выступлениях не только в рамках текущего чемпионата Азии, но и в течение всего сезона. В ближайшие три недели нас также ожидает Кубок мира, а уже осенью мы планируем принять участие и в чемпионате мира. От лица всех спортсменов сборной, я бы хотел выразить огромное спасибо Александру Винокурову за всестороннюю поддержку, для нас это впервые такое комплектное приобретение оборудования, особенно приятно получить это из рук олимпийского чемпиона. С Александром мы сотрудничаем давно, от него поступает постоянная, очень весомая помощь, мы также обсуждаем различные планы и стратегии на будущее. Это большая честь для спринтерской сборной, что такая звезда и главное лицо казахстанского велоспорта уделяет нам пристальное внимание и что мы находимся с ним на прямой связи и получаем постоянную поддержку", - рассказал тренер-консультант сборной Казахстана по велотреку Валентин Савицкий.

©Astana Qazaqstan Team

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