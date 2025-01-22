Олимпийский чемпион по велоспорту, генеральный менеджер велокоманды XDS Astana Александр Винокуров в интервью для YouTube-канала SauBall рассказал о задачах на новый сезон, ответив на самые острые вопросы.

Один из самых успешных спортсменов и спортивных менеджером Казахстана объяснил почему в новом сезоне в команде осталось только три казахстанца, а также как строится работа с китайскими инвесторами.

Смотрите большое и откровенное интервью Александра Винокурова на YouTube-канале SauBall: