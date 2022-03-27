Казахстанский гонщик стал чемпионом Азии по велоспорту в "разделке"

Казахстанский гонщик Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту, сообщает пресс-служба КФВС. Он показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите.

Расстояние в 24 километра Федоров проехал за 28 минут и 45.197 секунды.

Второе место у японца Нариюки Масуда (+51.548). Третье - у узбекского гонщика Мураджана Халмуратова (+1:13.094).

"Отличный день для нашей сборной! Во-первых, очередную медаль в копилку Казахстана среди мужчин принес Евгений Федоров. Конечно, результат был ожидаемым, ведь уже много лет Казахстан - признанный лидер по велоспорту в Азии и этим фактом можно смело гордиться.

Евгений - талантливый молодой спортсмен, который, я думаю, еще не раз заявит о себе. Кроме того, особенно порадовала сегодня золотая медаль среди девочек! Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе в истории! Женский велоспорт сегодня в Казахстане активно развивается, и это не может не радовать! Я поздравляю всех наших спортсменов, которые достойно представляют страну на этом чемпионате Азии и желаю удачи тем, кому еще предстоит выступить!" - прокомментировал президент КФВС Нурлан Смагулов.

Напомним, что женскую "разделку" выиграла казахстанка Рината Султанова.