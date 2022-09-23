Казахстанец высказался о "разборке" перед триумфом на ЧМ-2022 по велоспорту

Казахстанец Евгений Федоров высказался о золотой медали в групповой гонке чемпионата мира до 23 лет, который проходит в австралийском Вуллонгонге. Обладатель исторического результата выиграл заезд в финишной разборке.

Гонщик команды Astana Qazaqstan Team обыграл чешского гонщика Матиаса Вачека, повторив триумф Алексея Луценко на МЧМ-2012 года в Нидерландах.

"Я так счастлив, что до сих пор не могу поверить, что сделал это! Столько эмоций! Вместе с командой мы очень много работали для того, чтобы подготовиться к этой гонке, и три недели на "Вуэльте Испании" многое дали мне в этом плане. Я хотел показать высокий результат на чемпионате мира, и я пообещал себе, что сделаю все, что будет в моих силах, в борьбе за золотую медаль.

Но я понимал, что будет очень непросто. Ожидания были высокими, но и сам от себя я ждал многого. Но в итоге все сложилось, и я победил. И теперь я просто счастлив! Гонка получилась очень тяжелой, весь день мы провели под дождем. Со старта и до финиша была высокая скорость, ехали на все 100 процентов без остановки. На финальной части дистанции все время пробовал, атаковал - сначала за 4 круга до финиша, затем еще раз за два круга. Не получалось. После этого в какой-то момент уехала небольшая группа, и я понял, что это может быть решающим моментом, поехал за ними, пришлось потратить много сил, чтобы переложиться.

В итоге оказался в группе из четырех человек. Где-то за пять километров до финиша мы остались вдвоем с Матиасом Вачеком, хотя группа позади нас все время была очень близко. Вместе мы сумели организовать хорошую работу, выложились на все 100 процентов, чтобы доехать. Где-то за 300 метров я вышел вперед, и открыл свой спринт, отдал все, что осталось в ногах, и этого хватило для того, чтобы стать чемпионом мира! Это что-то невероятное! Я хочу поблагодарить всех моих товарищей, обе команды: и национальную сборную, и Astana Qazaqstan Team, всех людей вокруг, кто помогал и поддерживал меня на пути к такому результату", - приводит слова Федорова astana-qazaqstan.com.

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