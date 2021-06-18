Казахстанец Пронский стал призером велогонки "Адриатика-Ионика"

Два гонщика команды "Астана" Мерхави Кудус и Вадим Пронский стали призерами общего зачета многодневной гонки "Адриатика-Ионика", которая завершилась в Италии, пишет официальный сайт команды.

Кудус занял второе призовое место, а Пронский стал третьим.

В итоговой генеральной классификации победителем стал итальянец Лоренцо Фортунато, Мерхави Кудус уступил ему всего две секунды, а Вадим Пронский - шесть.

"Что ж, думаю, что это был хороший этап для меня. Благодаря товарищам по команде я провел его без проблем. На "Джиро д’Италия" я получил ценный опыт прохождения гравийных участков, и сегодня я использовал его, чтобы проехать этот этап с умом. Я все время старался быть впереди и держать гонку под своим контролем, и у меня все получилось. В итоге изменить что-либо в общем зачете не было возможности, тем не менее я доволен моим первым призовым местом в профессиональной карьере и белой майкой лучшего молодого гонщика.

Честно говоря, до старта гонки я настраивался побороться за победу в этой гонке, и вчера я сделал для этого все, что было в моих силах. Не хватило 200 метров до победы. Уверен, что для меня это только начало, и в следующий раз своей цели я достигну. Так что в целом гонка для меня сложилась хорошо, я добился неплохого результата и впереди меня ждут большой тренировочный период и подготовка к Олимпийским играм", – рассказал Вадим Пронский.

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