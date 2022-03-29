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Казахстан выиграл еще одно золото ЧА по велоспорту

Казахстан выиграл еще одно золото ЧА по велоспорту
©instagram.com/kcfkz/
Новости спорта Другие Велоспорт

Велосипедист национальной сборной Казахстана Игорь Чжан выиграл групповую гонку на чемпионате Азии в Душанбе, сообщает пресс-служба КФВС.

Финальным событием континентального турнира стала групповая гонка среди мужчин в элитной категории на 175 километров.

Казахстанский спортсмен Чжан одержал волевую победу в спринтерской борьбе на финише.

Его ближайшие преследователи, японец Нариюки Масуда и Жамбалжамц Ерденабат из Монголии, разделили второе и третье места соответственно.

Таким образом, наша сборная завершает чемпионат Азии с 7 золотыми, 8 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

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Метки:
велоспорт Казахстан

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