Алексей Луценко стал третьим на последнем этапе "Тура Швейцарии"

Казахстанский велогонщик Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко стал одним из главных действующих лиц последнего горного этапа "Тура Швейцарии". Он занял третье призовое место на вершине сложного подъема Малбун в Лихтенштейне, сообщает пресс-служба клуба.

Седьмой этап "Тура Швейцарии" стартовал на аэродроме городка Амбри в Швейцарии, а финишировал на вершине очень крутого подъема к Малбуну в Лихтенштейне. После многочисленных атак группе из 19 гонщиков удалось уехать в отрыв, Луценко и Джанни Москон представляли Astana Qazaqstan Team в этой группе. На заключительном подъеме Луценко предпринял атаку вместе с Тибо Пино и Йоном Исагирре, оторвавшись от остальных соперников. Лидер казахстанской команды боролся за победу до самого конца, но финишировал третьим, а победителем этапа стал Пино.

Колумбийский гонщик Серхио Игита стал новым лидером общего зачета перед заключительной индивидуальной гонкой, которая пройдет 19 июня в Вадуце, Лихтенштейн. Алексей - 19-й.

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