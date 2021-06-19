Александр Винокуров принял участие в велопробеге Олимпийского дня

Северный Казахстан принял эстафету празднования Международного олимпийского дня в Казахстане. Вместе с другими участниками велопробега в Петропавловске на дистанцию вышел олимпийский чемпион Александр Винокуров, сообщает Olympic.kz.

Этот праздник ежегодно отмечают 23 июня. В Казахстане он проходит уже в 28-й раз. Национальный олимпийский комитет посвящает олимпийским ценностям весь июнь. Мероприятия проходят под новым слоганом международного олимпийского движения: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

На старт от Дворца спорта имени Винокурова вышли более ста велосипедистов. Взрослые и дети проехали по улицам города около десяти километров. Участники получили медали и сертификаты участника Олимпийского дня, подписанные главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и президентом Национального олимпийского комитета страны Тимуром Кулибаевым.

"Я рад быть здесь и встретиться со своими земляками, которые любят спорт. В эти дни здесь проходит чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе, так что Петропавловск сейчас полностью захвачен велосипедистами. Уверен, что здесь есть и будущие олимпийцы", - сказал олимпийский чемпион Александр Винокуров.

"Очень горжусь тем, что проехала такую большую для меня дистанцию. Мои родители болели за меня. Это замечательный праздник! Думаю, я теперь каждый год буду его отмечать", - поделилась участница велопробега Ания Байгужинова.

Празднование продолжат старты по скалолазанию 20 июня в Алматы, 21 июня - мастер-классы по боксу и дзюдо в Актау. 23 июня в столице пройдет праздник спорта с баскетбольными играми, стрит-воркаутом, заплывом на каноэ и соревнованиями в текболе.

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