Капитан "Астаны" выпал из топ-10 общего зачета "Джиро д'Италия"

Победителем десятого этапа многодневной велогонки "Джиро д'Италия
" стал словацкий велогонщик из команды BORA - hansgrohe Петер Саган. Капитан "Астаны
" Якоб Фульсанг
финшировал 21-м и потерял место в топ-10 общего зачета, передает корреспондент Vesti.kz
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Саган во вторник преодолел дистанцию этапа в 177 километров за четыре часа, одну минуту и 56 секунд. Вторым стал американец Брэндон Макналти из UAE-Team Emirates с отставанием в 19 секунд, третьим финишировал португалец Жоао Алмейда
(Deceuninck - Quick Step), уступивший Сагану 23 секунды.
В генеральной классификации "Джиро" лидирует Алмейда с общим временем 39 часов 38 минут пять секунд. Второе место занимает голландец Вилко Келдерман
(Sunweb), третьим идет испанец Пельо Бильбао
(Bahrain - McLaren), у обоих - время лидера.
А вот Фульсанг, занимавший перед десятым этапом шестое место в "генерале", потерял пять позиций и теперь занимает 11-е место с отставанием от лидера в две минуты и 20 секунд.
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