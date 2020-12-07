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Пять изменений в FIFA, которые придутся геймерам по душе

Больше вариантов - больше реалистичности.

Пять изменений в FIFA, которые придутся геймерам по душе
Килиан Мбаппе. Кадр: EA Sports©️
Новости спорта Киберспорт
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Футбольный симулятор FIFA 21 стал 28-й серией знаменитой видеоигры. Несмотря на ежегодные изменения, дополнения и улучшения, любой геймер назовет несколько нюансов, который он хотел бы переделать, будь на месте разработчиков. Корреспондент Vesti.kz назвал свои идеи, которые добавили бы больше интереса к игре.

"Стадионы-огороды"

EA Sports каждый год пытаются удивить игроков улучшенной графикой и качеством картинки, особенно когда показывают поле и сам газон. Безусловно, эти улучшения приятно наблюдать.



Но людям немного не хватает реалистичности. Почему бы разработчикам не добавить несколько "стадионов-огородов", которыми может вживую насладиться любой житель стран СНГ? Необязательно оскорблять фанатов отдельных клубов и закреплять за кем-то такие стадионы, но было бы прикольно иметь возможность выбрать их на матч в режиме быстрой игры. Кочки, местами полностью вытоптанная трава, где-то даже грязь, вокруг поля уже никому не интересная беговая дорожка и трибуны, не видавшие ремонта несколько десятков лет. Было бы интересно поиграть на таком стадионе в FIFA, хотя бы ради атмосферы. 



Камеры во время стандартов

В частности, сейчас на ум приходит обзор камеры при подаче с углового. FIFA 16 была последней версией игры, где камера при угловых была такой:



С FIFA 17 и по настоящее время разработчики приучили всех к высокой камере с общим планом и, следовательно, к автоматическому наведению прицела, что несколько облегчает процесс. 



Было бы интересно, если бы в настройках появилась возможность менять камеры не только в процессе самой игры, но и про отдельных стандартах. Есть уверенность, что многие с удовольствием вернули бы прежнюю камеру, которая является более реалистичной для подающего игрока.

Заполняемость стадионов

Можете представить себе "стадион-огород" с переполненными трибунами? Может и да, но это редкость. Хотелось бы, чтобы иногда стадионы были заполнены наполовину или вовсе были практически пустыми. К примеру, в режиме быстрого матча можно было бы дать пользователю самому выбрать количество заполняемости арены. Чем меньше зрителей - тем меньше песен, аплодисментов, а также лучше слышны удары по мячу и реплики игроков. В режиме карьеры можно было бы сделать умную систему заполняемости арены. Чем меньше побед - тем быстрее уменьшается заполняемость. Если же начинать тренировать клуб-аутсайдер с небольшой фанатской базой, то было бы круто привести команду к успеху и заполнить трибуны до отказа.



Празднований и так достаточно, но есть одно но...

Когда в FIFA продумают празднование со снятием футболки? Согласитесь, когда геймеры играют даже обычную, ничего не значащую игру - для них это принципиально. Каждый гол празднуется так же горячо, как и забитый мяч любимой команды в реальной игре. Иногда эмоции перехлестывают - к примеру, когда игрок забивает на последних минутах. Иметь специальную кнопку, при нажатии на которую футболист снимет футболку - это круто. Пусть и ценой желтой карточки, зато реалистично. 



Добавить редкую невнимательность судей и VAR

Игра соответствовала бы современным реалиям еще больше, добавь туда систему VAR. Достаточно даже одного случая из десяти, когда лайнсмен не замечает офсайд при голевой атаке. Команда уже празднует, как и игрок с джойстиком, но тут показывают лицо судьи, который уже бежит смотреть повтор. Тут тоже 50 на 50, либо все верно, либо же оплошность лайнсмена. Говоря о судьях, вспоминается еще одна деталь. Непонятно, почему разработчики убрали функцию двигать стенку ближе к мячу при штрафных. Еще совсем недавно геймеры могли пользоваться такой хитростью. Иногда судья не замечал жульничества, а порой мог увидеть и наказать желтой карточкой одного из зачинщиков. Такого игре тоже не хватает.



Естественно, мы тут не говорили о каких-то глобальных изменениях, например о включении КПЛ. Это действительно сложный и утомительный процесс даже для EA Sports. Но вот добавить пару ужасных стадионов, вернуть возможность пользоваться старым видом камеры при угловых, продумать заполняемость арен, дополнить празднования и VAR - это вряд ли должно стать проблемой для разработчиков компании, которая стала уже легендарной для нескольких поколений любителей спорта. 

Напомним, что FIFA 21 была выпущена в октябре этого года.

Фото: TechnoSports.com (1), business-gazeta.ru (2), YouTube-канал Ovvy - Best FIFA 21 Tutorials Tricks & Skills (3,4), EarlyGame.com (5), ABC.net.au (6), PremierLeague.com (7)©️

 

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Метки:
Киберспорт Футбол FIFA

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