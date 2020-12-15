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"Мне понравилось вживаться в образ". Дизайнер из Алматы рассказала о вдохновении, затратах и особенностях косплея

Она увлекается этим уже пять лет.

"Мне понравилось вживаться в образ". Дизайнер из Алматы рассказала о вдохновении, затратах и особенностях косплея
Фото: instagram.com/shinjirosan
Новости спорта Киберспорт
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Увлечения косплеем развивают сценический и творческие навыки. Так считает Дина - дизайнер из Алматы. В интервью Vesti.kz она рассказала о главных особенностях своего хобби, а также вспомнила об увлечении компьютерными играми.
 
"Я из города Алматы. Увлекаюсь косплеем с 2015 года. Все началось с простого объявления о наборе в косбенд. Мне понравилось вживаться в роль любимого персонажа, развивать сценические и другие навыки. Например, создание самого костюма, атрибутики для него, укладка парика", - отметила Дина.
 
Она участвовала в фестивалях Animeclub.kz, not bad, geek time, almacon. По мнению девушки, косплей - это достаточно затратное занятие. Она училась на графического дизайнера и сейчас работает по специальности.
 
"Каждый образ особенный и зависит от костюма и сложности его выполнения. Минимум на изготовление проекта уходит не меньше месяца. Это очень интересное занятие. Сейчас все больше молодых людей, которые хотят развиваться в данной сфере. И учиться чему-то новому", - поделилась она.
 
Родные прекрасно относятся к ее увлечению. Раньше Дина играла в компьютерные игры. В основном ее интересовали старые и одиночные игры в жанре RPG. В данный момент ее кумиром является российский стример Дмитрий Куплинов. Девушка всегда выбирает персонажа, который ей по душе.
 
На вопрос о дальнейших планах Дина лаконично ответила - "самосовершенствоваться".
 
 
 
 
 

 

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Метки:
Девушки киберспорта Киберспорт

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