Кибербитва за два миллиона тенге состоялась в Казахстане

2 декабря в Казахстане состоялся шоу-матч среди стримеров в рамках проекта Alaman Stream 3.

Общий призовой фонд матча составил 2 миллиона тенге. Из них 450 тысяч тенге досталось стримеру BALABAI, занявшему первое место. За второе место Arman Pirmanov получил 250 тысяч тенге, за третье - Алдияр Джекешов 200 тысяч тенге.

Кроме того, денежные призы выиграли: Danik Real - 150 тысяч, SMITTYFIELD - 150 тысяч, Eddy Forbes - 150 тысяч, DUKA - 150 тысяч, SHELZI - 150 тысяч, Темiрлан Болат - 100 тысяч, Di-Di - 100 тысяч.

Отметим, что в проекте Alaman Stream 3 соревнуются не только сами участники турнира, но и их болельщики. Каждый фанат мог помочь любимому стримеру своим голосом.

"Каждый участник должен был собрать команду из трех человек и запустить прямой эфир на своем канале, где любой желающий мог лицезреть путь к победе. Помимо основного турнира участники также сразились в преданности своей аудитории. На киберспортивной платформе pinger.kz они призывали голосовать за себя, ну а мотивацией для голосовавших был розыгрыш игры Cyberpunk 2077. Здесь призовой фонд составил 300 тысяч тенге", - рассказали организаторы.

Напомним, что турниры серии Alaman начались в Казахстане с 2020 года.