Казахстанец стал игроком недели по CS:GO после победы на турнире с призовым фондом миллион долларов

Лидер российской команды Gambit по Counter Strike: Global Offensive Абай Hobbit Хасенов возглавил индивидуальный рейтинг недели авторитетного портала HLTV, передает корреспондент Vesti.kz.

Вчера, 28 февраля, команда казахстанца выиграла турнир IEM Katowice 2021 с призовым фондом миллион долларов. В финале "гамбиты" обыграли Virtus.pro (3:1), за который играют казахстанцы Алексей Qikert Голубев и Тимур buster Тулепов. При этом Хасенов стал героем матча, сделав наибольшее число "убийств".

Сам игрок вошел в топ-5 списка по 14 показателям. Он нанес больше всего урона. В среднем за раунд 93, а разница составила невероятные +21.3. Также он возглавил список тех, кто совершил больше одного "убийства" за раунд. Его показатель составил 53.9 процента. В этот ряд можно добавить его феноменальную статистику ассистов - 0.17 за раунд. По остальным показателям Хасенов замкнул четверку лучших. Полный список доступен здесь.

Hobbit начал свою профессиональную карьеру в 20 лет, что, по меркам киберспорта, очень поздний срок. Тем не менее его послужной список выглядит довольно внушительно. За пять лет Хасенов успел поиграть в командах Tengri, Winstrike, Hell Raisers и Gambit, выиграть множество престижных турниров. Вершиной его карьеры стал выигрыш турнира серии Major в польском Кракове в 2017 году. Тогда он как раз выступал за "гамбитов".

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