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"Некоторые мои работы очень откровенны". Как из алматинского программиста получилась эффектная косплеерша

Девушка рассказала об особенностях своего хобби.

"Некоторые мои работы очень откровенны". Как из алматинского программиста получилась эффектная косплеерша
Фото: instagram.com/nix_cosplays/
Новости спорта Киберспорт
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Порой случай предопределяет дальнейшую судьбу. Именно так произошло в жизни 21-летней казахстанки Ларисы. Вряд ли три года назад девушка представляла, что станет одной из востребованных косплеерш страны. Vesti.kz предлагают познакомиться с ее историей и амбициозными планами.

- Я оказалась в косплее совершенно случайно. Увидела объявление, что нужна девушка в косбенд для выступления на фестивале. Я вызвалась, и это очень сильно затянуло. Мне тогда было 18 лет, и я даже не знала, что у нас такое есть. Для меня это стало открытием. С тех пор ни одного фестиваля не пропускаю, и на моем счету более 50 различных образов.

- Насколько выгодно заниматься косплеем?

- В нашей стране не особо выгодно, больше для души. Мне приходится искать разные способы монетизации. Продаю фотографии, делаю костюмы на заказ, выступаю на всех ивентах. На некоторые костюмы донатят (делают пожертвования - прим. Vesti.kz). Но полноценно косплей себя не окупает. 

- А параллельно чем занимаетесь?

Я работаю ведущим настольных ролевых игр в квестории. Это игры с сюжетом, где у каждого свой персонаж и своя цель, которой нужно достичь. Иногда я веду в одном из своих костюмов, чтобы полностью погрузить людей в атмосферу.

- В каких фестивалях участвовали?

- Я участвовала во всех алматинских и в Бишкеке. Это фестивали Not bad fest, geek fest, almacon. На своем первом выступлении в составе косбенда получила    "Лучший дебют". В 2018 году выиграла на ГИК-фестивале. В прошлом году заработала приз на notbad fest.

- Сколько времени и денег уходит на один костюм?

- Все зависит от его сложности. Можно собрать костюм за вечер, а можно сидеть над ним полгода. На костюмы, которые я выбираю, в среднем уходит от 20 до 40 тысяч тенге. На некоторые - гораздо больше.

- Как близкие относятся к вашему увлечению?

- Мама сначала думала, что я в скором времени остыну. Но этого не произошло. Она привыкла и теперь меня поддерживает. Парень косплеит вместе со мной.
Некоторые костюмы делаем вместе. Я сейчас работаю над тремя костюмами моей мечты. Это Иллидан из World of Warcraft, Серсея из Игры престолов и Лагерта из Викингов. Все эти костюмы очень сложные, и я долго улучшала свой навык, чтобы начать их делать. Есть мечта попасть на российский крупный фестиваль и на наш Comic-con. В этом году хотела, но, увы, его отменили.

- Самая запоминающаяся история из вашей косплейной карьеры?

- Меня позвали сниматься в рекламе в костюме Дейенерис Таргариен. Я сшила его за пару дней. После этого костюм Дейенерис стал самым востребованным. Меня звали на разные мероприятия поработать в нем много раз.

- На кого учились?

- Дизайнер-программист, но по профессии мне не понравилось работать. Я думала, дизайнер - это творческая профессия, но оказалось, что нет. Мне нравится приносить людям радость, поэтому я люблю косплей и свою работу.

- А вы геймер?

- Да. Не профи, но очень люблю игры. Все игры, которые мне нравятся, я косплею. Я начала с "Легенды о Зельде". Затем я поиграла в "Ведьмака" и влюбилась. По нему у меня больше всего косплея. Сейчас играю в Warcraft 3.

- Назовите своих кумиров?

- Из актеров я обожаю Еву Грин. Косплею ее образы в фильмах. Мой идеал женской красоты. Из косплееров я восхищаюсь Элисон Табиттой и Камуи.

- А как вы подбираете образы?

- А вообще я просто делаю тех персонажей, которые мне нравятся. В основном я выбираю для косплея сильных женских персонажей, так как их истории западают мне в душу. Я считаю, что без любви и фанатизма хороший косплей не получится. Из-за этого некоторые мои косплеи очень откровенны.

У Ларисы очень большие и амбициозные планы. Добившись определенного успеха в косплеях, девушка готовится к дебюту в роли стримерши. Сейчас она собирает деньги для необходимого оборудования. Пожелаем ей удачи и с нетерпением будем ждать первого стрима.

 

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Метки:
Киберспорт Девушки в спорте Девушки киберспорта

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