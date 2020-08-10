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"Поразительное сходство". Казахстанская стримерша сделала косплей на персонажа известного аниме

Ранее она была киберспортсменкой.

"Поразительное сходство". Казахстанская стримерша сделала косплей на персонажа известного аниме
Фото:instagram.com/aigera_dunamis
Новости спорта Киберспорт
0
Казахстанская стримерша и косплеерша Айгерим Дунамис примерила на себя образ героини известного аниме-сериала "Аватар: Легенда об Аанге", передает корреспондент Vesti.kz.

Девушка опубликовала в Instagram косплей на персонажа - принцессу Азулу. По мнению большинства комментаторов, сходство с антигероем мультипликационной саги получилось поразительным.

24-летняя Дунамис занимается киберспортом с 13 лет. Знакомство с виртуальным миром для алматинки началось с Dotа. Сейчас стримерша увлекается разными играми и участвует в конкурсах косплеев. На ее страницу в Twitch подписаны 2108 человек, а в Instagram - 19,4 тысячи.

Сексуальный киберспорт. Самые красивые стримерши Казахстана

 

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Метки:
Киберспорт Девушки в спорте

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