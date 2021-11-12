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1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту

1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту
Новости спорта Киберспорт

Осенний Кубок Казахстана по киберспорту - одно из главных событий конца 2021 года. Соревнование, которое приковывает к себе внимание десятков тысяч любителей киберспортивных дисциплин, вышло на завершающую стадию. 14 ноября в прямом эфире телеканала Setanta Qazaqstan и YouTube-канала 1xbet.kz пройдут LAN-финалы.

В них лучшие киберспортсмены Казахстана будут бороться за призовой фонд в 3 500 000 тенге. Турнир будет проведен в четырех дисциплинах:

Dota 2;
CS:GO;
FIFA 22;
eFootball PES 2021.

О статусе турнира говорит то, что он, как и другие турниры Кубка Казахстана, официально внесен в "Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2021 год" Министерства культуры и спорта Казахстана. Такие мероприятия становятся отличной возможностью для участников без значительного опыта заявить о себе и своей команде на высоком уровне.

1xBet - официальный спонсор мероприятия. По словам представителей компании, для нее поддержка соревнований такого уровня является частью глобальной стратегии. Аудитория и объем ставок на киберспорт растут с каждым годом, и потому 1xBet уже давно инвестирует в это направление.

Спонсор спортивных эмоций предлагает своим игрокам широкую линию для ставок на разнообразные киберспортивные дисциплины и поддерживает крупнейшие организации отрасли, такие как WePlay и ESL. Также компания является партнером казахстанской киберспортивной команды K23, ранее известной как Syman. В 2020 году БК получила победу в номинации Esports Operator of the Year на SBC Awards, что подчеркивает результаты работы компании в этом направлении.

Следите за турниром, регистрируйтесь на 1xBet и делайте ставки на киберспорт!

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