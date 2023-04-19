Видеообзор победы "Кайрата" в матче Кубка Казахстана

В первом матче 1/8 финала Кубка Казахстана "Кайрат" в Алматы обыграл "Акжайык" со счетом 2:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Евгений Кобзарь вывел гостей вперед на 56-й минуте. Однако "Кайрат" ответил через десять минут голом Дмитрия Сергеева. Победу алматинцам на 68-й минуте принес Артур Шушеначев.
Ответный матч состоится 29 апреля. Стоит отметить, что именно "Акжайык" вынудил "Кайрат" выбыть из Кубка Казахстана сезона-2022, после чего алматинцы впервые с 2014 года не попали в еврокубки.
Представляем вашему вниманию видеообзор прошедшего матча.
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